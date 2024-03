Bayern Monaco-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

In campo per il Classico di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund all'Allianz Arena.

Grande sfida in Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Dieci punti di distanza tra le due squadre: i bavaresi occupano la seconda posizione a 60 punti, a dieci lunghezze dal Bayer Leverkusen, i gialloneri, quarti, hanno raccolto 50 punti. Ambedue le squadre hanno vinto nell’ultima uscita, rispettivamente contro Darmstadt, la formazione di Tuchel, e Eintracht Francoforte, per i ragazzi di Terzic. Il match, in programma sabato 18.30, verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlović, Goretzka ; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen; Özcan, Can; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic.