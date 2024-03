De Zerbi: anche l'italiano per il dopo Tuchel al Bayern. Secondo Sport Bild, i bavaresi si sono mossi per l'allenatore del Brighton, anche se Xabi Alonso rimane il favorito.

Tuchel è in uscita, via dal club bavarese al termine della stagione, e in Germania è già iniziata la programmazione per il nuovo tecnico del Bayern. Xabi Alonso resta un obbiettivo complicato e, secondo Sport Bild, ci sarebbe già stato un contatto con l’italiano De Zerbi.

Bayern Monaco-De Zerbi, il tecnico italiano in pole

Il Bayern Monaco ha iniziato la caccia del sostituto di Thomas Tuchel per la prossima stagione, a quanto pare ha già mosso i primi passi ufficiali per Roberto De Zerbi in Germania. La notizia arriva da Sport Bild, i tedeschi sono interessati all’allenatore italiano, attualmente legato al Brighton con un contratto fino al 2026 e con una clausola di rescissione di 14 milioni di euro. Stando sempre alle indiscrezioni, i tedeschi sono intenzionati a pagare anche la clausola pur di portare il tecnico in Germania.

Il principale favorito era Xabi Alonso, ma il suo arrivo è complicato, quindi Max Eberl ha spostato il mirino sull’italiano. Il lavoro che De Zerbi sta facendo vedere a tutta Europa da qualche anno, ma soprattutto la sua idea di calcio offensivo e propositivo hanno conquistato sempre più persone all’estero, così anche il Bayern Monaco, uno dei club più prestigiosi al mondo, ha intenzione di investire sul tecnico. De Zerbi non solo vicino ai bavaresi, anche il Barcellona lo ha inserito nella lista dei papabili per il dopo Xabi Alonso.