Bayern Monaco, offerta monstre per il giocatore del Napoli

Osimhen, offerta da capogiro per l’attaccante

Calciomercato Napoli, offerta monstre al Napoli per Osimhen. Si parla di un’offerta vicina ai 100 milioni di euro arrivata al club di De Laurentiis per il gioiello degli azzurri. Una cifra monstre al momento non confermata che potrebbe far vacillare il patron del Napoli. La dirigenza dei partenopei vorrebbe trattenere l’attaccante almeno un’altra stagione all’ombra del Vesuvio per poi magari cederlo ad una cifra ancor più alta, da record. L’interesse sembra confermato, si attende una mossa ufficiale da parte dei bavaresi, a quel punto la palla passerà a De Laurentiis.