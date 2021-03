Napoli, Koulibaly corteggiato dal Bayern Monaco

Il difensore del Napoli, Koulibaly, è entrato nel mirino di uno dei migliori club del mondo: il Bayern Monaco. Alaba e Boateng lasceranno i campioni d’Europa in carica e la società prova a correre ai ripari. Guardandosi intorno, uno dei più quotati è il senegalese in forza alla formazione di Rino Gattuso.

Napoli, De Laurentiis potrebbe cedere alle avanches dei tedeschi

Anche se mancano un po’ di mesi, il calciomercato è già entrato nel vivo, le prime intese iniziano ad instaurarsi per poi concludere quando sarà possibile. Grandi club come il Bayern Monaco non perdono tempo e il prossimo obiettivo sembra chiamarsi Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo del Napoli resta tra i più affidabili nel Mondo. Il prossimo 20 giugno spegnerà le 30 candeline e, se fino ad oggi il presidente dei partenopei non ha ceduto a tentazioni, adesso potrebbe ripensarci. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano tedesco “Bild” secondo il quale Koulibaly interessa al Bayern Monaco, che a fine campionato si ritroverà in piena emergenza in quanto Alaba e Boateng diranno addio alla società. Il giocatore del Napoli ha da poco rinnovato il contratto, la prossima scadenza è prevista per il 30 giungo del 2023. Il difensore è al sesto posto della classifica dei giocatori più preziosi della Serie A con un valore che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.