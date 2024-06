Belgio-Romania, probabili formazioni e dove vederla

Le aspettative sono state completamente ribaltate dopo la prima giornata del gruppo E. Il Belgio ha perso con la Slovacchia mentre la Romania ha battuto l’Ucraina. La Nazionale belga non ha mai perso le prime due partite del girone in un Campionato Europeo nella sua storia. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay sabato 22 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Belgio-Romania

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Vertonghen; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard. All. Tedesco

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman. All. Iordanescu