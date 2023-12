In queste ultime ore del 2023 si torna a parlare di una futura cessione societaria per l’Inter di Zhang. E proprio di questo ha parlato Marco Bellinazzo, intervistato a Radio Anch’io lo Sport.

Bellinazzo: “La cessione dipenderà anche dalla Champions”

“Suning sta cercando nuovi finanziatori per estinguere il debito con Oaktree. I tassi d’interesse ora sono più tendenti al sereno rispetto a qualche mese fa, l’attesa potrebbe far vedere un ulteriore calo dei tassi negli Stati Uniti e permettere all’Inter di ottenere un rifinanziamento a condizioni migliori. Dipenderà anche dal rendimento dell’Inter in Champions League, per capire quanti soldi potrà incassare e che tipo di risultati potrà avere. L’autorizzazione a costruire lo stadio, con l’esclusiva su Rozzano, sarebbe un ulteriore fattore di solidità”. Queste le parole del noto giornalista de “Il Sole 24 Ore”.