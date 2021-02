Il Benetton Rugby ufficializza l’acquisto di Francisco Nahuel Tetaz Chaparro, il pilone argentino, che arriva a ricoprire la prima linea, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.



Francisco Nahuel Tetaz Chaparro: la carriera

Nato a General Madariaga, città in provincia di Buenos Aires, l’1 giugno 1989, Chaparro è alto 190 cm per 115 kg e proviene dai Bristol Bears. Nahuel è arrivato nel club inglese capolista della Gallagher Premiership lo scorso gennaio dopo un lungo trascorso con i Jaguares.

Cresciuto nel La Plata, nel 2010 viene selezionato per la formazione provinciale dei Pampas XV, ammessa a disputare in Sudafrica la Vodacom Cup. Nel maggio 2010 esordisce con la nazionale dei Pumas nel Sudamericano. A novembre 2010 un provino con lo Stade Français che lo ingaggia per la stagione 2011/12. Nel 2013 il trasferimento in Galles ai Newport Gwent Dragons in PRO12, ma l’esperienza dura solo una stagione perché Nahuel torna a La Plata. A dicembre 2014 il ritorno in Francia in TOP14, questa volta sponda Lione. Terminata la stagione, Chaparro firma con la Federazione argentina un contratto triennale che prevede anche l’impegno per la nascente franchigia chiamata Jaguares impegnata in Super Rugby. Con la maglia arancio nero Nahuel ha disputato 50 presenze, raggiungendo la finale nel luglio 2019 persa contro i Crusaders.

Nahuel è un ottimo portatore di palloni oltre ad essere solido in mischia e mobile in campo aperto. Per queste qualità è un pilone di caratura internazionale, capace di giocare sia a destra e che a sinistra, a dimostrazione dei 65 caps raggiunti con la maglia della Nazionale Argentina della quale ne è un cardine. Con la maglia dell’”Albiceleste” si è messo in mostra ai Mondiali del 2015 e del 2019 ed è stato protagonista nel novembre 2019 battendo gli All Blacks nel Tri Nations.



Le dichiarazioni del DS dei Leoni Pavanello e Chaparro



Ecco le parole del direttore sportivo dei Leoni Antonio Pavanello, che dichiara che l’acquisto deriva dalla nascita dell’interesse per un buon profilo che avrebbe sostituito Riccioni: “Volevamo un profilo internazionale, di esperienza, in grado di assicurarci consistenza e continuità; Nahuel rispecchia a pieno questo identikit ed inoltre sa ricoprire in egual maniera sia il ruolo di pilone destro che quello di sinistro. Infine la sua navigata esperienza sarà molto utile nella formazione dei piloni più giovani presenti in squadra”



“Sono stato molto contento quando ho appreso dell’interesse del Benetton Rugby. Sono molto motivato, si tratta di una grande sfida per me e per la mia famiglia. Benetton Rugby è un club di ottimo.” Le dichiarazioni di Chaparro.

“Voglio giocare più che posso e contribuire a far si che Treviso finisca il più in alto possibile in classifica. Cerco sempre di cogliere da ognuno gli elementi che mi permettano di continuare a crescere sportivamente, uno dei miei obiettivi sarà anche quello di cercare di trasmettere questa esperienza ai miei compagni più giovani” dice Nahuel, soddisfatto della nuova esperienza che lo aspetta in Benetton Rugby.