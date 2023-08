Betting news, le migliori quote della giornata | Comparazione quote

Le migliori quote del giorno, comparazione dei migliori bookmakers

Altra giornata per gli amanti delle scommesse, ricordando che il gioco è vietato ai minori di anni 18, analizziamo le sfide di oggi della Serie A comparando le quote dei migliori bookmakers.

Fiorentina-Lecce: Favorita la viola, per SportBet la vittoria dei padroni di casa è quotata 1.72, GolGol vede l’1 a 1.68 mentre Snai la quota 1.60.

Juventus-Bologna: Vittoria bianconera quotata da SportBet a 1.67, GolGol a 1.64, mentre per Snai è quotata 1.60.

Lazio-Genoa: 1 biancoceleste a 1.70 per SportBet, 1.65 per GolGol, 1.64 per Snai.

Napoli-Sassuolo: 1 del campioni d’Italia a 1.65 per SportBet, 1.63 per GolGol e 1.62 per Snai.