Biasin: “L’Inter vuole tenere Sanchez. Buchanan sarà l’unico colpo di gennaio”

Fabrizio Biasin è intervenuto a TV Play per parlare del mercato dell’Inter e della vicenda Sanchez.

Biasin: “Il mercato dell’Inter è finito”

Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter è andata su Sanchez perché il mercato ha preso una piega diversa da quello che la società sperava di realizzare. Ma la realtà è che l’Inter non vuole mandare via Alexis Sanchez, sia i dirigenti che lo staff tecnico sono soddisfatti del rendimento di tutti i giocatori. Il mercato dei nerazzurri è iniziato e finito con Buchanan che farà coppia con Dumfries sulla fascia destra. In un 3-5-2 offensivo come quello di Inzaghi devi avere quattro esterni di grande livello”.