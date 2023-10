Sono giorni di botta e risposta quelli pre Inter-Roma. Dopo le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa in difesa di Romelu Lukaku, non si è fatta attendere la reazione di Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro che nell’editoriale di Libero ha definito la questione Lukaku dopo la situazione di quest’ estate.

Biasin: “Lukaku come tutti gli ex nerazzurri”

“Mou è troppo intelligente per non capire che Lukaku non verrà fischiato perché ha lasciato l’Inter, ma per come l’ha fatto. Esattamente come tutti i giocatori citati che, infatti, hanno preso, prendono e prenderanno gli stessi fischi dai loro ex tifosi”.