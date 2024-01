Bologna-Genoa, le scelte di Thiago Motta e Gilardino | Le formazioni

Thiago Motta sceglie Beukema e Calafiori centrali di difesa, sostenuti da Posch e Kristiansen sulle fasce. In mezzo al campo dentro Freuler e Moro, alle spalle di Orsolini, Urbanski e Saelemaekers. In avanti il solo Zirkzee. Bologna , chiamato a riscattare la sconfitta sul campo dell’Udinese, in campo con il 4-2-3-1.scegliecentrali di difesa, sostenuti dasulle fasce. In mezzo al campo dentro, alle spalle di. In avanti il solo

Gilardino sceglie il 3-5-2. Terzetto difensivo con De Winter, Bani e Dragusin. Centrocampo con Frendrup, Badelj e Malinovskyi, supportati da Sabelli e Vasquez sulle corsie laterali. In attacco tocca a Gudmundsson insieme a Retegui. Out Strootman, fuori per influenza.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Urbanski, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.