Bologna-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Ritorna la Serie A con la prima gara del 2024 al Dall’Ara tra Bologna e Genoa. Padroni di casa, quinti, a caccia di una vittoria per riscattare la brutta sconfitta subita in trasferta contro l’Udinese nell’ultima uscita. Diversamente, il Grifone, dodicesimo, arriva alla gara forte del pareggio interno contro l’Inter capolista. L’ultimo precedente in Emilia Romagna, risalente a settembre 2021, è terminato 2-2. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.