Bologna-Juventus 0-1 Ai bianconeri basta una rete di Cabal

La Juventus torna alla vittoria, tre punti meritati dalla squadra di Spalletti e mantiene le distanze invariate dalla capolista Inter. I tre punti sono targati Cabal che entrato nella ripresa schiaccia di testa riuscendo a battere Ravaglia.

Inizia bene il Bologna con Di Gregorio subito miracoloso su Orsolini, poi la Juventus inizia a prendere le misure e crea pericoli con il solito Yildiz. Il primo tempo si chiude con una ghiotta occasione di Zortea che coglie in diagonale una clamorosa traversa.

Nella ripresa la squadra di Spalletti prende fiducia e passa al 64′, assist di Yildiz ed incornata di Cabal che segna la sua seconda rete in campionato. Esce un evanescente David ed al suo posto entra Openda che crea l’occasione in contropiede dell’espulsione di Heggem. La Juventus potrebbe raddoppiare nel finale ma Ravaglia è miracoloso su un tiro di Openda. Il Bologna dopo nove risultati utili consecutivi è alla sua seconda sconfitta consecutiva, la Juventus riprende il cammino in campionato dopo la brutta sconfitta di Napoli.

Il tabellino

Bologna-Juventus 0-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (dal 27′ st De Silvestri), Heggem, Lucumì (dal 36′ st Bernardeschi), Miranda; Moro (dal 27′ st Holm), Ferguson; Orsolini, Ferguson (dal 21′ st Sulemana), Cambiaghi; Dallinga (dal 21′ st Castro). A disposizione: Franceschelli, Pessina, Bernardeschi, Castro, De Silvestri, Dominguez, Fabbian, Holm, Immobile, Lykogiannis, Markovic, Odgaard, Rowe, Sulemana. Allenatore: Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners (dal 31′ st Bremer); McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (dal 16′ st Cabal); Conceicao (dal 43′ st Miretti), Yildiz; David (dal 16′ st Openda). A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi. Allenatore: Spalletti

Reti: al 19′ st Cabal

Ammonizioni: Koopmeiners, Miranda, Sulemana, De Silvestri

Espulsioni: al 24′ st Heggem (rosso diretto)

Recupero: 1′ pt, 5′ st