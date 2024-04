Bologna da Champions, i rossoblu superano la Salernitana e sognano l’Europa (3-0)

Vittoria da Champions per la formazione di Thiago Motta

Un Bologna da Champions quello di Thiago Motta, i rossoblu non sbagliano e conquistano altri tre punti pesanti per sognare da grande. Un 3 a 0 con la Salernitana che conferma il Bologna nelle zone nobili della classifica, con il sogno Champions non troppo segreto. Bologna al quarto posto, la formazione rossoblu si conferma vera sorpresa del campionato.

IL TABELLINO di Bologna Salernitana

BOLOGNA-SALERNITANA 3-0

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Posch 6 (38′ st De Silvestri sv), Lucumi 6,5, Calafiori 7, Lykogiannis 6,5; Freuler 6,5 (29′ st Urbanski 6), Aebischer 6; Orsolini 7,5 (19′ st Ndoye 6), Ferguson 7 (29′ st Fabbian 6), Salemaekers 7,5; Odgaard 6,5 (19′ st Zirkzee 6,5).

A disp.: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Karlsson, Kristiansen, Corazza, El Azzouzi, Castro. All.: Thiago Motta 7

Salernitana (4-4-1-1): Costil 5,5; Pellegrino 5,5 (22′ st Vignato 5,5), Manolas 5,5 (38′ st Boateng sv), Pirola 5,5, Pierozzi 5,5 (15′ st Sambia 5,5); Tchaouna 6, Basic 5,5 (21′ st Legowski 5,5), Maggiore 5,5 (15′ st Coulibaly 5,5), Bradaric 5,5; Candreva 5; Simy 5.

A disp.: Fiorillo, Salvati, Pasalidis, Martegani, Gomis, Weissmann, Ikwuemesi, Ferrari, Zanoli. All.: Colantuono 5,5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 14′ Orsolini (B), 44′ Saelemaekers (B), 45’+2′ st Lykogiannis (B)

Ammoniti: Pierozzi (S), Candreva (S), Tchaouna (S)

Espulsi: –