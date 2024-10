Boniek: “So come lavora Conte, Inter e Napoli davanti. Lukaku fa sempre la differenza”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Zbigniew Boniek, ex calciatore di Roma e Juventus, ha parlaato della lotta Scudetto e non solo.

Boniek: “Juventus dietro Inter e Napoli”

“Il Napoli quest’anno mi piace moltissimo perché mi piace Conte, lo conosco e so come lavora. Una griglia scudetto per me vede davanti Inter e Napoli, con la Juventus leggermente dietro perché deve ancora lavorare tanto. Però conclusioni dopo sei giornate è difficile, anche se la Juventus ancora non ha subito gol e questo è molto importante. Anche il Napoli ha una buona difesa, ma ha un centravanti (Lukaku, ndr) che in Italia fa sempre la differenza, anche se come condizione atletica a volte fa fatica, perché adora la ‘carbonara’ (ride, ndr)”. Queste le sue parole.