Bonucci con la maglia della Lazio? Svelato il mistero

Lazio, Lorenzo Bonucci partecipa alla Summer Camp

C’è un Bonucci in casa Lazio. Il calciatore di Viterbo è stato accostato diverse volte ai biancocelesti di Maurizio Sarri, ma questa volta non si tratta di lui, ma, bensì, di suo figlio, Lorenzo Bonucci. Infatti, il giovane figlio del capitano della nazionale ha partecipato al Lazio Summer Camp, tenutosi ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena.

Lazio, Lorenzo primo classificato nella Summer Camp

In terra toscana, Lorenzo, ha avuto modo di divertirsi, in compagnia di giovani aspiranti calciatori, per una settimana. Il bambino, inoltre, è stato premiato per essersi distinto nelle diverse attività proposte, vincendo il premio di primo classificato, con tanto di foto pubblicata sui canali social del Lazio Summer Camp. Chissà se dopo Lorenzo non possa essere papà Leonardo a vestire il biancoceleste?