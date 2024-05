Borussia Dortmund-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Si avvicina il giorno più atteso: quello della finale di UEFA Champions League. Il Borussia Dortmund ritorno in fondo alla massima competizione europea dopo ben 11 stagioni. L’ultima volta dei gialloneri in finale fu proprio a Wembley, stadio dell’attuale finale, contro il Bayern Monaco. Obiettivo quindicesima per il Real Madrid di Ancelotti, vincitore per l’ultima volta nell’edizione 2022. Si tratta di una finale inedita quella tra Borussia Dortmund e Real Madrid. L’ultimo precedente, risalente alla fase a gironi della stagione 2016/2017, è terminato 3-2 per i Blancos al Bernabeu. La finale di Londra, in programma sabato alle 21, sarà visibile su Canale 5 e Sky Sport; in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity.

Borussia Dortmund-Real Madrid, le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius. All. Ancelotti.