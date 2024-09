Bournemouth-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Sono queste le probabili formazioni in vista della sfida di domani tra Bournemouth e Chelsea, con la gara delle 21 che andrà in onda su Sky. Stesso modulo per i due tecnici, con Kepa che ritrova i Blues.

Bournemouth-Chelsea, le probabili formazioni:

Bournemouth (4-2-3-1): Kepa; Araujo, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson. Allenatore: Iraola.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. Allenatore: Maresca.