Boxe: confermato il match tra Magnesi e Kinigamazi

Il match, inizialmente organizzato il 6 novembre, si disputerà venerdì 27 novembre.

La sfida tra Michael Magnesi e Patrick Kinigamazi per il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma si svolgerà regolarmente venerdì al PalaSport di Fondi; l’incontro era stato posticipato a causa della positività del pugile ruandese al Coronavirus, e finalmente in questi giorni è arrivata anche l’ufficializzazione della negatività al secondo tampone.

Per mettere in scena questo match non sono mancate le varie difficoltà per gli organizzatori dell’incontro: la BBT Promotion di Davide Buccioni la A&B Events di Alessandra Branco. I vari DPCM, i protocolli e le regole dettate dall’emergenza nazionale, tra cui anche l’assenza di pubblico, hanno messo alla prova un po’ tutti, ma con i tamponi finalmente negativi per Kinigamazi è tornato a regnare un po’ di ottimismo.

Magnesi in un intervista ha così dichiarato: “Avere la certezza di combattere mi dà serenità e mi permette di cancellare tutte le scorie legate allo slittamento della prima data. In caso il mio avversario fosse risultato ancora positivo, già avevamo trovato un sostituto, ma avremmo dovuto cambiare strategia; quindi meglio così. Adesso posso finalmente concentrarmi solo sull’incontro. La preparazione procede alla grande.”

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (Can. 60 DT e Can. 560 in HD) a partire dalle ore 21.00.