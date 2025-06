Calciomercato Serie A: per Baroni niente Fiorentina, Zanetti confermato dal Verona, Di Francesco riflette

La situazione sulle panchine di Serie A

Il Verona ha confermato Paolo Zanetti come allenatore anche per la stagione 25/26, cade quindi la sua candidatura per il Pisa che attende risposte da Di Francesco e De Rossi. Proprio l’allenatore del Venezia domani ha un incontro con la società al fine di decidere se continuare insieme o meno.

La Fiorentina sembra aver accantonato l’idea Baroni, restano in lizza Aquilani, Gilardino ma appare in ascesa Pioli che tornerebbe volentieri dopo la sua ultima stagione in Arabia.

L’Atalanta ha contattato anche Thiago Motta, infine SImone Inzaghi domani darà una risposta all’Inter sulla sua permanenza a Milano, in caso contrario avanza De Zerbi che piace ad Ausilio.