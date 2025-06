Calciomercato Serie A: Baroni lascia la Lazio, Gilardino tra Fiorentina e Pisa, intrigo De Rossi

La situazione della panchine in Serie A

Baroni dopo una sola stagione lascia la Lazio, pesa la mancanza di risultati negli ultimi mesi, che hanno fatto precipitare il club biancoceleste fuori dall’Europa. Al posto di Baroni sarà ufficializzato Maurizio Sarri, che firmerà un contratto biennale.

Gilardino è molto richiesto in Serie A, se lo contendono Fiorentina e Pisa, con il club viola che lo vorrebbe come successore di Palladino, mentre 90 kilometri più in la Knaster lo vede come figura perfetta per il dopo Inzaghi che firmerà per il Palermo.

De Rossi è alla ricerca di una nuova avventura, potrebbe essere in cima alla lista del Ds Ludi del Como nel caso in cui Fabregas passasse all’Inter, ma su di lui c’è anche il Pisa.

Daniele De Rossi oggi è a Milano dove potrebbe essere diretto a Como oppure incontrare i Corrado nella loro sede di calciomercato.