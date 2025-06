Calciomercato Serie B: Inzaghi a breve a Palermo, il Modena su D’Angelo

Pippo Inzaghi nelle prossime ore a Palermo

Il Palermo si appresta ad abbracciare Pippo Inzaghi, che dopo l’esperienza pisana firmerà un contratto biennale con opzione per il club rosanero.

Il Pisa continua il casting, sono diversi i nomi che circolano da Gilardino a Pirlo, De Rossi, Di Francesco, ma ad oggi nessuna decisione è stata presa dalla dirigenza nerazzurra, saranno decisive le prossime 24/48 ore.

D’Angelo ha perso l’ennesima finale, in Serie A vola la Cremonese diciamo con merito, e per questo l’ex allenatore del Pisa potrebbe pensare di cambiare aria. Su D’Angelo c’è il Modena, che vuole costruire una squadra per puntare ai playoff, e per questo i Canarini in società potrebbero chiamare nel ruolo di Dt l’ex Trapani Faggiano.