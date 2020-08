Boxe: Dillian Whyte vs Alexander Povetkin

Sabato sera si terrà l’incontro tra l’inglese e il russo con in palio il titolo mondiale WBC ad interim.

Sarà il Matchroom Fight Camp di Brentwood (Gran Bretagna) a ospitare uno degli eventi più attesi del post-lockdown, in programma sabato 22 agosto, la sfida era stata già organizzata per il 2 maggio a Manchester, ma ovviamente rinviata a causa dell’emergenza sanitaria.

Quella di domani sarà sicuramente una competizione affascinante tra pesi massimi di livello mondiale, i due sfidanti saranno l’inglese Dillian Whyte, soprannominato ‘The Body Snatcher’ (27-1-0, 18 KO) e il russo Alexander Povetkin ‘Russian Vityaz’ (35-2-1, 24 KO). I due pugili metteranno in palio i titoli ‘Interim’ e ‘Diamond’ della WBC, ma la vera opportunità sarà quella di potersi avvicinare alla sfida diretta contro l’attuale detentore del titolo mondiale WBC Tyson Fury, anche se il campione britannico sembrerebbe essere più interessato ad avere il terzo atto con Deontay Wilder o un faccia a faccia con Anthony Joshua per la riunificazione totale della cintura.

Per Whyte, classe ’88, detentore del titolo ad interim della WBC, questo incontro sarà soprattutto un riscatto per la sua carriera pugilistica, considerate le sue prestazioni altalenanti e i forti dubbi circa la sua positività al doping, da cui Whyte è stato comunque formalmente prosciolto dopo molti mesi.

Anche il 40enne Povetkin, era stato trovato positivo al doping; la sua sfida già programmata contro l’ex campione WBC Deontay Wilder saltò infatti in extremis proprio per via della positività dell’atleta russo al mildronato, sostanza che Povetkin ammise di aver assunto affermando però di averlo fatto prima che diventasse vietata. Poco tempo dopo tuttavia una nuova positività, questa volta all’ostarina, fece saltare anche il suo incontro con Bermane Stiverne. Il pugile russo inoltre, aveva già avuto due chance per il titolo mondiale nel 2013 contro Wladimir Klitschko e nel 2018 contro Anthony Joshua, ma entrambi i match non andarono a buon fine.

E’ possibile la visione in diretta dell’evento su DAZN a partire dalle ore 19:00