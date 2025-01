Brentford-Arsenal 1-3 I Gunners vincono il derby di Londra, Gabriel Jesus torna al gol

L’Arsenal vince contro il Brentford, mette da parte la quarta vittoria consecutiva e si prepara al meglio per un Gennaio che lo vedrà in campo in ben sette occasioni, tra campionato, Coppa di Lega e Champions. I Gunners vanno sotto al 13′ grazie a d una rete di Mbuemo, poi al 29′ arriva il meritato pareggio della squadra di Arteta grazie a Gabriel Jesus. Nella ripresa i giocatori dell’Arsenal spingono subito forte e segnano con Merino e Martinelli chiudendo definitivamente la pratica Brentford.

Il tabellino

Brentford – Arsenal 1-3

13’ Mbuemo (B), 29’ Gabriel Jesus (A), 50’ Merino (A), 53’ Martinelli (A)

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Janelt, Collins, Van den Berg (75’ Kim Ji-Soo), Roerslev; Yarmoliuk, Norgaard (75’ Jensen); Mbeumo, Damsgaard (75’ Maghoma), Lewis-Potter; Wissa (75’ Schade). All. Frank

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori (78’ Lewis-Skelly); Odegaard (88’ Jorginho), Partey, Merino (78’ Rice); Nwaneri (78’ Trossard), Gabriel Jesus (90+2’ Zinchenko), Martinelli. All. Arteta

Ammoniti: Timber, Norgaard, Calafiori