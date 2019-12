Brescia-Lazio settore ospiti esaurito

Domenica 5 gennaio 2020 andrà in scena allo stadio Rigamonti la sfida tra Brescia e Lazio, con i biancocelesti che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana ai danni della Juventus, vorranno provare ad accorciare la classifica, tornando a -3 da Inter e Juventus. Ci saranno moltissimi supporters al seguito della squadra di Simone Inzaghi, come si evince dal comunicato uscito proprio in queste ore sul sito del Brescia Calcio: il settore ospiti è infatti stato eusarito. Con ogni probabilità, i laziali che vorranno raggiungere ugualmente lo stadio, sceglieranno altri settori, per rimanere vicini alla propria squadra in un momento davvero positivo.