Calciomercato Juventus, pronti a Kolo Muani: ma Comolli anche un piano B

Il calciomercato Juventus è sempre orientato alla ricerca di un attaccante. Nelle ultime ore si riapre a Kolo Muani, vecchia fiamma della Juve. Intanto a Torino hanno già pronte diverse alternative nel caso in cui non andasse in porto con il francese.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani e il Piano B di Comolli

A Torino si lavora per riportare alla Continassa Randal Kolo Muani. I contatti tra Juventus, giocatore e società sono stati già avviati. Il francese acconsentirebbe al passaggio in bianconero, così come il Tottenham; adesso bisogna solo capire le intenzioni del PSG, club che detiene il cartellino del giocatore. L’attaccante spinge per il ritorno in Serie A, si tratterebbe di un’operazione simile a quella portata avanti esattamente un anno fa, a titolo temporaneo per 1 milione (più l’ingaggio) fino a fine stagione.

La Juve è tornata su Kolo Muani dopo che è naufragata la trattativa verso En-Nesyri e con Mateta. Ma a Torino hanno anche un piano B con diverse alternative. Da Joshua Zirkzee ai margini del Manchester United e in partenza da Old Trafford. Ma ci sono anche Beto ex Udinese, ora all’Everton a Biereth del Monaco; ma anche Marcos Leonardo dell’Al-Hilal.