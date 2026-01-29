Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Roma agli ottavi in rimonta (1-1)

Di
Fabiano Corona
-
5
Roma, un pari vale gli ottavi

TABELLINO PANATHINAIKOS-ROMA

PANATHINAIKOS-ROMA 1-1

Marcatori: 57′ Taborda (P), 80′ Ziolkowski (R)

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont 5,5; Palmer-Brown 5,5, Ingason 5,5, Touba 6; Katris 6,5, Bakasetas 6, Siopis 6,5 (59′ Renato Sanches 6), Kyriakopoulos 6; Taborda 7 (72′ Skarlatidis 5), Pantovic 6,5, Zaroury 6. All. Benitez.

ROMA (3-4-2-1): Gollini 5,5; Mancini 4,5, Ziolkowski 7, Ghilardi 5; Celik 6 (64′ Rensch 5,5), Pisilli 6, Cristante 5,5 (64′ Wesley 6), Tsimikas 6,5 (88′ Angelino sv); Soulé 5,5 (46′ Ndicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5,5 (67′ Della Rocca 6). All. Gasperini.

Arbitro: Martinez (Spagna)

Ammoniti: Siopis (P), Ghilardi (R), Pisilli (R)

Espulsi: 15′ Mancini (R)

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

