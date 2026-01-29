Calciomercato Inter, Diaby ha detto sì: trattativa avviata con il francese dell’Al Ittihad

Il calciomercato Inter continua a concentrarsi su uno dei ruoli principali da coprire, quello lasciato scoperto da Denzel Dumfries dopo il suo infortunio. La dirigenza di Viale della Liberazione è in trattativa con il francese Dalby.

Calciomercato Inter, si tratta per Moussa Diaby

Moussa Diaby, 26enne francese, gioca dal 2024 in Arabia Saudita, nell’Al Ittihad. L’esterno offensivo ha già dato piena disponibilità al trasferimento all’Inter, che sta provando a contrattare con gli arabi con un discorso col club arabo per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro.

Gli arabi dell’Al Ittihad al momento fanno muro, non sono convinti della formula proposta dai nerazzurri e prova a trattenere il giocatore, acquistato per 65 milioni 18 mesi fa. L’Inter aveva spostato l’obiettivo su Perisic, ma non è semplice trovare accordo con gli olandesi. Così tutto si è spostato su Diaby, dove l’eventuale conclusione dell’affare aprirebbe le porte per l’addio di Luis Henrique. Il brasiliano non si è mai realmente adattato al calcio italiano e ha deluso anche le aspettative nerazzurre. Su di lui, c’è il forte interesse del Bournemouth, per un prestito con obbligo di riscatto, l’Inter aprirebbe con piacere per risolvere con il brasiliano.