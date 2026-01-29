Calciomercato Lazio, arriva il talento polacco Przyborek: fuori dai giochi Noslin, sempre più vicino al Monaco

Il calciomercato Lazio regala due novità: a Formello arriverà la stellina polacca Przyborek, mentre Noslin dovrebbe lasciare la capitale alla volta di Monaco.

Calciomercato Lazio, arriva Przyborek, Noslin vicino al Monaco

Maurizio Sarri avrà a disposizione una pedina in più per la seconda parte della stagione. Arrivato in capitale un nuovo talentuoso trequartista, 19 anni, che arriva dal Pogon Stettino e pagato circa 6 milioni di euro. Con l’attuale acquisto, la Lazio ha messo a segno cinque colpi. Dopo aver portato a Formello già Ratkov, Taylor, Motta e Maldini, ha chiuso anche per il trequartista polacco Adrian Przyborek. Accordo raggiunto con il club Pogon Stettino, sulla base di 4,5 milioni più bonus di circa 1,5 milioni e 20 % sull’eventuale futura rivendita. Nonostante la giovane età, può essere utilizzato in maniera duttile. È un trequartista tecnico e veloce, ma può giocare anche da centrocampista. Nel 4-3-3 di Sarri può trovare posto come attaccante esterno, falso nove e pure mezzala.

Intanto, Noslin, dovrebbe salutare Formello. La Lazio starebbe per chiudere la trattativa con il Monaco. Tra biancocelesti e il club monegasco la trattativa è in fase molto avanzata e potrebbe chiudersi a breve. Si lavora ad un’ipotesi di prestito oneroso con riscatto che la Lazio sta cercando di rendere obbligatorio: un affare complessivamente da circa 20 milioni di euro.