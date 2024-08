Brighton-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Brighton e Manchester United in vista della sfida di domani delle 13:30 con Zirkzee alla prima da titolare, autore dell’ultimo gol in Premier League. La gara del Falmer Stadium andrà in onda su Sky Sport.

Brighton-Manchester United, le probabili formazioni:

Brighton (4-2-3-1): Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Hinshelwood; Milner, Wieffer; Mitoma, Joao Pedro, Adingra; Welbeck. Allenatore: Hurzeler.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Mazraoui; Mainoo, Casemiro; Diallo, Mount, Rashford; Zirkzee.