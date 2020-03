Sci, annullata la combinata: La Brignone Campione del Mondo di specialità

Annullata la combinata: Brignone Campione del Mondo

Brignone Campione del Mondo combinata | La terza combinata alpina della stagione di Coppa del Monco programmata a La Thuile è stata cancellata. Colpa della fitta nevicata che si è abbattuta sulla località valdostana a partire dal pomeriggio di sabato. Niente gara quindi, e Federica Brignone può festeggiare la vittoria della coppa di specialità per la seconda stagione consecutiva, anche se nella passata stagione il trofeo non è stato assegnato, in quanto per regolamento non erano state disputate almeno due gare. Quest’anno invece la vadostana si è imposta sia ad Altenmarkt che a Crans Montana facendo bottino pieno e legittimando il titolo davanti a Wendy Holdener ed Ester Ledecka, staccate rispettivamente rispettivamente di 75 e 100 punti. La CdM proseguirà ad Are tra due settimane in quello che sarà l’ultimo atto prima delle finali di Cortina: la carabiniera arriverà in Svezia da leader della classifica generale con 153 di vantaggio sull’americana Mikaela Shiffrin e 189 su Petra Vlhova.

Le parole della Campionessa

“Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione ho provato un’emozione incredibile, come qualcosa che è caduto dal cielo. Sono stati giorni importanti dal punto di vista emotivo, con un grande stress e l’adrenalina a mille, non nascondo che oggi ho versato qualche lacrima di felicità”. Così Federica Brignone commenta la vittoria nella Coppa di Combinata. “Naturalmente avrei preferito correre, nel supergigante di sabato ho rotto il ghiaccio e avrei voluto riprovarci in questa gara – aggiunge l’azzurra – mi spiace perchè gli organizzatori si sono dati un gran daffare per far sì che si potesse disputare l’intero programma dopo le nevicate di inizio settimana, ma nelle ultime ore ha nevicato davvero tanto”. “Dal punto di vista sportivo avrei preferito giocarmela, purtroppo al meteo non si comanda. Così come avrei preferito correre anche a Ofterschwang – dice ancora Brignone – sono una sciatrice a mi piacerebbe correre ovunque, perchè voglio mettermi in gioco sul campo, però facciamo uno sport outdoor e possono succedere episodi del genere. Mi spiace che non le recuperino”. “Il prossimo fine settimana non si corre, la situazione è un po’ in divenire, sicuramente continueremo ad allenarci, per me ci sarà la possibilità di tirare un pochino il fiato perchè vado a mille all’ora dall’inizio dell’anno – prosegue – ne approfitterò per allenarmi un po’ in parallelo, un po’ in gigante e un po’ in slalom e ripresentarmi allo sprint finale con grande voglia”. “Il primo posto in classifica generale a sette gare dalla fine? Non ho guardato la classifica generale, mi sono concentrata solamente sulla combinata di oggi”, conclude Brignone.