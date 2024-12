Cagliari-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Atalanta, la gara andrà in onda su Dazn

Si dice che quando si è in ballo, bisogna ballare. Ed è proprio così per l’Atalanta di Gasperini, che dopo essersela giocata alla pari contro il Real Madrid, ora vuole altri 3 punti per giocarsi lo Scudetto con Napoli e Inter.

Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini