Notizia che ha del clamoroso, i rossoblu sarebbero vicino al centrale della Juventus

Trovano conferme le indiscrezioni che vorrebbero Daniele Rugani vicinissimo al ritorno in Italia, precisamente al Cagliari di Di Francesco. I rossoblu sono tra i club più attivi in queste ultime ore di mercato e starebbero trovando l’accordo finale con il Rennes e la Juventus sulla base di un prestito a 1 milione e 250mila euro di parte fissa con 500mila euro di bonus in caso di salveza. Ancora non è chiaro se ci sarà anche un diritto o un obbligo di riscatto, in ogni caso è corsa contro il tempo in casa Cagliari per il nuovo difensore.

Saltano le trattative con le altre squadre

Rugani sembrava vicinissimo prima al Torino e poi al Bologna di Mihajlovic, non sarebbe però stato trovato l’accordo tra i club, il Rennes e la Juventus che è ancora proprietaria del cartellino del giocatore. L’unica squadra rimasta sul giocatore è il Cagliari, ma è corsa contro il tempo per gli aspetti burocratici.