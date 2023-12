Cagliari-Empoli, le scelte di Ranieri e Andreazzoli | Le formazioni

In campo alle 15

Squalificato Makoumbou, occasione per Soulemana e Prati a centrocampo, con Nandez e Augello sulle fasce. In avanti la coppia composta da Lapadula e Oristanio; alle loro spalle c’è Viola. In difesa spazio a Goldaniga, Hatzidiakos e Dossena. Tra i pali c’è Scuffet.

Fiducia a Caprile in porta. Difesa a quattro con Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace. In mezzo al campo dentro Fazzini, Grassi e Maleh. In attacco il tridente composto da Cancellieri, Caputo e Cambiaghi.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Soulemana, Prati, Augello; Viola; Lapadula, Oristanio. All. Ranieri.

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.