Cagliari Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A si apre con il match tra Fiorentina e Cagliari. I sardi hanno recuperato punti e posizioni staccandosi dal fondo della classifica per cercare di portarsi fuori dalla zona rossa. A parte lo stop della settimana scorsa in casa della Roma, infatti, fin qui, nel 2022, gli uomini di Mazzarri erano riusciti a vincere 2 partite su 2. La Fiorentina viene invece dalla goleada tennistica con cui ha surclassato il Genoa, anche se Italiano non potrà contare su Dusan Vlahovic, lasciato a casa: prima da titolare quindi per il neo arrivato Piatek.

Cagliari Fiorentina, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Goldaniga, Ceppitelli; Zappa, Kourfalidis, Marin, Dalbert, Obert; Pereiro, Joao Pedro

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Ikoné

Cagliari Fiorentina, i precedenti

Sono 40 gli scontri in Sardegna tra le due formazioni con il Cagliari che ha vinto in 18 occasioni con 16 pareggi e 6 vittorie viola. Particolarmente netta fu quella della stagione 14/15 con un poker della Fiorentina firmato dalla doppietta di Mati Fernandez e dai gol di Cuadrado e Mario Gomez. L’ultima vittoria del Cagliari risale invece a due anni fa con un netto 5-2 frutto delle reti di Nainggolan, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Rog, mentre per la Fiorentina rispose una doppietta di Vlahovic.

Cagliari Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.