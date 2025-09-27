Cagliari – Inter 0-2: prima gioia per Pio Esposito in Serie A davanti al fratello Sebastiano

Bastano pochi minuti a Lautaro per tornare al gol e trovare il suo secondo in questa Serie A dopo quello al Torino. L’argentino al 9′ di gioco sblocca il match con un colpo di testa sul cross di Bastoni. Se la prima frazione di partita resta un po’ avara di emozioni lo stesso non si può dire del secondo tempo dove l’Inter colpisce il palo con Calhanoglu al 53′ e il Cagliari pareggia il conto dei legni al minuto 73 con l’incornata di Folorunsho su calcio d’angolo. I nerazzurri soffrono ma al 82′ arriva il primo gol di Pio Esposito in Serie A su assist di Dimarco. Tre minuti dopo Mkhitaryan avrebbe l’occasione per calare il tris ma davanti a Caprile colpisce il palo. La squadra di Chivu strappa tre punti fondamentali e ne soffia altri due alla Juve dopo il pareggio nel pomeriggio contro l’Atalanta.

Tabellino del match

Reti: 9′ Lautaro, 82′ Pio Esposito

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro (58′ Felici), Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola (58′ Gaetano), Folorunsho (77′ Borrelli), Obert (77′ Idrissi); Belotti (44′ Prati), S. Esposito. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (72′ Dumfries), Barella (64′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (46′ Dimarco); Thuram (64′ Pio Esposito), Lautaro (89′ Bonny). All. Chivu

Ammoniti: 45+1′ Augusto, 59′ Barella