Cagliari-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo la convincente vittoria in casa contro il Sassuolo, l’Inter vola in Sardegna per affrontare il Cagliari nel posticipo del sabato sera, valevole per il quinto turno di Serie A. Chivu dovrebbe poter schierare Lautaro Martinez dal primo minuto, mentre in difesa dovrebbero esserci Akanji, Acerbi e Bastoni; a centrocampo confermato Sucic insieme a Barella e Calhanoglu. Nel Cagliari, invece, Pisacane dovrebbe dare ancora fiducia a marco Palestra sulla fascia; Prati, Adopo e Deiola dovrebbero occupare il centrocampo, mentre in avanti Sebastiano Esposito e Folorunsho agiranno alle spalle di Belotti. La partita, in programma sabato 27 settembre alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e DAZN.

Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vederla

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; S. Esposito, Folorunsho; Belotti. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu