Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale, sesta giornata di Serie A: il Cagliari di Ranieri ospita il Milan di Pioli, questo pomeriggio alle 18.30. I rossoneri hanno ritrovato la vittoria contro il Verona nel match di sabato, valsa il secondo posto in classifica, e vogliono dare continuità per mantenere la scia dell’Inter, primo a punteggio pieno. Di fronte c’è il Cagliari, penultimo, a caccia della prima vittoria stagionale e reduce dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta. Cagliari-Milan sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (252), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Shomurodov, Luvumbo. All. Ranieri.

MILAN (3-4-3): Maignan; Thiaw, Kjaer, Tomori; Florenzi, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli.