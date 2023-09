Empoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale, sesta giornata di Serie A: al Castellani, ospite dell’Empoli, arriva la Salernitana. Toscani, ultimi e a secco di punti, cercano la prima vittoria. Anche la Salernitana arriva alla sfida senza vittorie e con soli tre punti in cinque gare disputate, arrivati da tre pareggi. Il match, in programma alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni