Cagliari-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Sono queste le probabili formazioni di Cagliari e Roma in vista della sfida di domani sera dell’Unipol Domus. Per spaventare i giallorossi, Nicola si affida subito a Luvumbo e Piccoli. De Rossi invece dopo le voci su Dybala pensa esclusivamente al campionato e lancia Soulè. La gara delle 20:45 andrà in onda su Dazn.

Cagliari-Roma, il tabellino:

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli; Pavoletti. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. All. De Rossi