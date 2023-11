Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa insieme a Stefano Pioli per parlare della sfida di domani sera contro il Borussia Dortmund dove servirà fare risultato per passare agli ottavi.

Calabria: “Dobbiamo fare meglio sul campo”

Queste le parole del capitano rossonero:

Sull’esperienza con il PSG: “Giocare contro grandi giocatori ti dà grosse difficoltà, ma sicuramente migliori ed è quello che vogliamo noi”.

Serve essere come Sinner? “Ci auguriamo di avere il talento di Jannik e non vediamo l’ora di metterlo sul campo”.

Sulla partita di domani: “Mi aspetto una partita a tutto campo, viso a viso, con una squadra che attacca molto, grandi ripartenze”.

Sui gol subiti da corner simili: “Si lo abbiamo affrontato in questi giorni cercando di sistemare delle situazioni che potevamo fare meglio”

Sulle ultime scelte sbagliate, come si migliora? “Dobbiamo farlo lavorando e analizzando il video: io stesso ho sbagliato un passaggio. Siamo giocatori di alto livello, dobbiamo capire gli errori e fare meglio sul campo”

Su cosa ti è rimasto del weekend, tra Camarda e Sinner: “Passiamo per supereroi, ma siamo ragazzi di 15, 18, 25 anni. Noi ci godiamo la gioia di giocare a calcio. È un lavoro, ci mettiamo grinta, intensità e voglia. E lo facciamo per far felici i nostri genitori e per dare soddisfazione ai tifosi”.