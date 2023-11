Milan, Calabria indisponibile per Spalletti

Il commissario tecnico ha deciso quindi di chiamare Manuel Lazzari per far fronte all’emergenza difensiva

Davide Calabria a causa dell’infortunio durante la partita giocata dal Milan con il Lecce, non potrà essere a disposizione di Luciano Spalletti in nazionale. Il commissario tecnico ha deciso quindi di chiamare Manuel Lazzari per far fronte all’emergenza difensiva che sta interessando l’Italia.

Calabria, i tempi di recupero | Chi sono gli altri infortunati

Calabria dovrà restare lontano dai campi da gioco ancora per un po’ e verrà sostituito dal laziale Lazzari, il quale non gioca in azzurro dal giugno 2022; in tale occasione l’Italia perse contro l’Argentina. Spalletti dovrà fare a meno anche del portiere Meret e di Toloi, i quali si sono infortunati negli ultimi giorni. Per l’allenatore toscano, in vista dei prossimi impegni della nazionale, oltre a quella di Lazzari, non ci sono molte sostituzioni disponibili. Calabria, comunque, è previsto che rientri dopo la sosta per le nazionali, in occasione della partita con la Fiorentina del 25 novembre.