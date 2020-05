Comunicato ufficiale da parte della regione

Nella serata del 30-04 sul sito ufficiale della regione Emilia-Romagna è stato diramato un comunicato ufficiale. Gli allenamenti individuali all’interno dei centri sportivi saranno consentiti. Pronte in Serie A al ritorno degli allenamenti Spal, Bologna, Parma e Sassuolo.

Ecco il testo del comunicato

“Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”