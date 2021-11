Prosegue la marcia inarrestabile dello Spezia verso la zona alta della classifica delle reti subite, 31 in 13 incontri. Il Venezia è arrabbiato con il Bologna per i 3 punti. La Juventus soffre di Renzismo e chiede ufficialmente alla Fiorentina, alla Lazio e alla Roma di unirsi per un unico scopo: sommare i punti e portare a casa il primo posto.

Pioli del Milan ha dovuto dare un cinquino dietro al collo del suo portiere Tatarusanu, per ricordargli che non gioca più a Firenze dal 2017. Afena salva la Roma ed inguaia il Mou perchè quest’ultimo ha dovuto comprargli le scarpe da 800 euro (lo stipendio di molti operai in Italia, anche con Laurea), poverino non dispone di tutte queste risorse.

Napoli, Spalletti: Contro l’Inter ho avuto la prova che possiamo battere chiunque se non giochiamo cosi bene come nel primo tempo. In settimana chiederò l’aiuto a San Gennaro per vincere almeno lo scudetto d’inverno, per poi perderlo a febbraio come mi capitò all’Inter anni fa. Scherzi a parte sono sempre l’allenatore più trendy d’Italia, anche se vado per i 60.

Ricordatevi che i vatussi che ho davanti come Insigne e Mertens sono pezzi unici. Se dovesse partire il capitano, prenderò Bruscolotti e Careca, ed infine Felice Caccamo come addetto stampa, però quello interpretato da Teo Teocoli.

Milan, Pioli: Tatarusanu lo sai o non lo sai che non giochi più per la Fiorentina da 4 anni?

Inter, S. Inzaghi: di notte mi sveglio perchè ho l’incubo di Lotito e di ritornare alla Lazio, poi penso alla massima del leone e della gazzella, ed inizio a correre a più non posso, ovviamente io sono la gazzella.

Atalanta, Gasperini: Abbiamo vinto contro la squadra più forte della serie A, quindi non posso fare alcuna critica ai miei ragazzi.

Roma, Mourinho: Afena doveva aspettare almeno fino a venerdi perchè cosi gli avrei preso le scarpe con il Black Friday, ora chi lo dirà a mia moglie che non potrò più dargli la cifra necessaria per una seduta dall’estetista? Idea! chiederò un mutuo al M.P. di Siena.

Lazio, Sarri: Ad un certo punto della partita ho sentito una varrata incredibile dietro la schiena, era l’arbitro che assegnava il rigore alla Rubentus. Farò ricorso in cassazione.

Fiorentina, Italiano: Siamo una squadra piena di segreti, nessuno sa che il portiere del Milan è ancora della Fiorentina. Abbiamo fatto segnare Ibra altrimenti ci avrebbe presi tutti a calci a fine partita.

Juventus, Allegri: Ribadisco che vogliamo i punti indietro persi contro le piccole, e sopratutto formare una coalizione tra noi, la Roma, la Lazio e la Fiorentina, per vincere lo scudetto con il metodo Leopolda -chiacchiere e distintivo-. Bonucci ha i piedi quadrati e ha segnato 2 reti, di chi è la colpa?

Verona, Tudor: Penso che un giorno cosi non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e gli occhi di gialloblù; poi all’improvviso venivo da un canto rapito, e tutto ad un tratto finivo nel cielo infinito: Volare…….

Bologna, Mihajlovic: Dopo aver ottenuto la cittadinanza onoraria dal comune di Bologna, ho pensato di ripagarli con questa bella sconfitta.

Torino, Juric: Da quando i giocatori hanno saputo che il Presidente Cairo (noto per la sua generosità) avrebbe aumentato loro gli stipendi, hanno cambiato marcia.

Empoli, Andreazzoli: Sono molto amico di Juric e mi pareva brutto strappargli un punto a casa sua. Siamo stati fortunatissimi a subire la rete della sconfitta al 91′. Restiamo uniti e arriveremo in Europa league da spettatori.

Sassuolo, Dionisi: In genere il mese dei defunti è novembre, precisamente l’1 ed il 2 , ma noi abbiamo voluto prolungare tale ricorrenza e resuscitare il Cagliari. Peccato perchè ci tenevo a perderla.

Venezia, Zanetti: Che vi avevo detto che Okereke è posseduto dallo spirito delle tenebre di Val Kilmer? Dopo la Roma anche i bolognesi sono stati sbolognati in quel di Bologna.

Udinese, Gotti: La squadra ha giocato benissimo fino al 2 a 0, poi si è disunita ed ha segnato il 2 a 1 valevole per la Coppa del Nonno del prossimo anno.

Sampdoria, D’Aversa: Ferrero dopo questo successo mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che si sente più alto e più biondo rispetto agli altri presidenti della serie A. Voi vi chiederete cosa vuol dire, ed io vi risponderò: un’ emerita cippa.

Spezia, T.Motta: Finalmente abbiamo lottato per prenderne 6 o 7 di reti, ma per nostra sfortuna ne abbiamo prese solo 5. A fine gara i miei difensori mi hanno preso da parte e mi hanno detto: sei bellissimo e vorremmo sapere dove hai imparato la fase difensiva, a Coverciano oppure alla Playstation?

Genoa, Shevcenko: Io non ho paura di volare e con Zangrillo Presidente, che sta al calcio come una ciliegina sulla torta, arriveremo a ridosso della Salernitana. Abbiate fede e vedrete che si salveranno tutte, tranne noi.

Cagliari, Mazzarri: Cosa volete di più da me? Ho fatto 6 punti su 30 disponibili e se non fosse stato per gli infortunati ne avrei 3 di meno. Datemi tempo che salverò la squadra dalla possibile Conference league o Europa league. Forse ho esagerato, ma in previsione delle nuove elezioni voglio spararle grosse.

Salernitana, Colantuono: Sono in linea con le richieste della società, in quanto mi ha preso per dare continuità al lavoro di Castori. Da quando ci sono io anche i tifosi salernitani sono più sereni, perchè sanno che ora retrocederanno senza soffrire, ma divertendosi. Conosco l’ambiente e grazie a me hanno avuto la scossa, simile a quando uno mangia troppo peperoncino, con le conseguenze che tutti sanno.

N.b.: Ribadiamo che questa vuole essere solo una rubrica settimanale, dove prendere in giro il calcio italiano, spesso esagerato nei dopo partita, e che assolutamente non vuole offendere in alcun modo la serietà e la professionalità di tutti coloro che ne fanno parte.