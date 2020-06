Calcio estero, le partite imperdibili della settimana 15-18 giugno

In Liga non si respira un secondo, fino a metà luglio ci saranno partite ogni giorno. Non deve sorprendere quindi che Siviglia e Betis, lasciate giovedì dopo il derby, oggi scendano di nuovo in campo. Levante-Siviglia è da seguire alle 19.30 per due motivi. Il primo si chiama Lucas Ocampos, definibile al momento con una parola: scatenato. Il secondo è la squadra di Lopetegui, che si sta imponendo come terza forza del campionato non solo per i (tanti) punti conquistati. La caratteristica che avvicina di più il Siviglia alle due corazzate in testa è la qualità del gioco e dei suoi interpreti. La palla rotola sempre sul prato, guai se è per aria. Gli schemi sono semplici, ma il possesso prolungato e veloce li rende illeggibili agli avversari. A questo vanno aggiunte le qualità del già citato argentino, passato troppo inosservato in Italia.

Se si cercano però i giocatori fuori-categoria allora si guardi la partita del Camp Nou domani alle 22 tra Barcellona e Leganes. I blaugrana negli ultimi anni hanno fatto del loro stadio un vero e proprio fortino, tanto che nelle da 5 stagioni (compresa quella in corso) sono sempre stati primi per punti conquistati in casa. L’assenza di pubblico però potrebbe rendere la corsa per il titolo ancora più imprevedibile. Chi invece ha il campionato già in tasca è il Bayern che domani affronterà il Werder alle 20.30. In caso di vittoria, il Meisterschale verrebbe sollevato per l’ottava volta consecutiva a Monaco di Baviera. Risultato in Bundesliga già in tasca, ma partita tutt’altro che scontata. A Brema infatti sperano in un esito della gara positivo perché, a tre match dal termine, solo un gol nella differenza reti divide il Werder e il Fortuna per provare a salvarsi. Restando in Bundesliga, si prospetta come molto interessante l’anticipo di domani alle 18.30 tra Mönchengladbach e Wolfsburg. Entrambe le squadre propongono del bel calcio e con questa partita si giocano l’Europa.

Sogno molto difficile da realizzare invece per l’Arsenal. Proprio così, questa settimana torna la Premier League e lo fa in grande stile. I gunners affrontano mercoledì alle 21.15 il Machester City. Il campionato più affascinante al mondo perde il calore e la vicinanza dei propri tifosi, ma molti verdetti sono ancora da scrivere, tranne il campione (leggere, per questo, la voce “Liverpool” nel dizionario dei +25 punti). A proposito di primo posto in classifica, il Benfica, nonostante abbia incamerato solo pareggi dalla ripresa, è appena a due punti dal Porto. Le aquile di Lisbona giocano contro il Rio Ave alle 22.15 di mercoledì in una partita per niente semplice dopo l’acquazzone di critiche delle ultime settimane.

Dagli attacchi non è immune nessuno, nemmeno il vincente Zinédine Zidane e il talentuoso Albert Celades. Le loro squadre, Real Madrid e Valencia, si affrontano giovedì alle 22 per dimostrare che le disattenzioni viste nei secondi tempi delle ultime partite sono già acqua passata.