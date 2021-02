Calcio, Fa Cup: l’Everton batte il Tottenham ai supplementari dopo una partita spettacolare. Il City di Guardiola travolge lo Swansea. Il Leicester si salva al 94’ grazie a Inheacho. Supera il turno anche lo Sheffield United.

Una battaglia lunga 120 minuti tra Everton e Tottenham. Al Goodison Park è la squadra ospite a portarsi in vantaggio con Sanchez che schiaccia di testa da calcio d’angolo. La reazione dei padroni di casa è immediata. In 7 minuti, dal 36’ al 43’, i toffees ribaltano il risultato con Calver-Lewin,Richarlison e Sigurdsoon (rigore). Prima di rientrare negli spogliatoi l’ex-Roma Lamela accorcia le distanze portando il punteggio sul 3-2. La formazione dello Special One trova il pari al 57’: da calcio d’angolo è ancora Sanchez a trovare la deviazione vincente. Al 67′ la squadra di Carlo Ancelotti passa di nuovo in vantaggio con il secondo sigillo di Richarlison che batte Lloris. A pochi minuti dalla fine, però, il Tottenham ristabilisce la parità: cross di Son e per il solito Kane che di testa fa 4-4. La partita va ai supplementari e la decide Bernard al 97’ su uno splendido assist di Sigurdsson. Ancelotti batte Mourinho in una partita che difficilmente verrà dimenticata dai supporter inglesi.

Fa Cup: le altre gare

Il Manchester City piega lo Swansea 3-1 portando la striscia di vittorie di Citizens a 15 consecutive. La squadra di Guardiola non perde dallo scorso 21 novembre quando fu sconfitta dal Tottenham di Mourinho. Pep raggiunge le 200 vittorie sulla panchina del City. Dopo la vittoria di ieri il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Sono tante, ma davanti a noi ne abbiamo altrettante: il meglio deve ancora venire, speriamo che sia soltanto l’inizio di una nuova striscia”.

Negli ottavi di Fa Cup trionfano anche il Leicester, che si è sbarazzato del Brighton con un goal all’ultimo minuto, e lo Sheffield United, che ha battuto il Bristol.

Fa Cup: i tabellini delle partite

EVERTON – TOTTENHAM 5-4 (d.t.s)

3′ e 57′ D. Sanchez (T), 36′ Calvert-Lewin (E), 38′ e 68′ Richarlison (E), 43′ Sigurdsson rig. (E), 45+3′ Lamela (T), 83′ Kane (T), 97′ Bernard (E)

SWANSEA – MANCHESTER CITY 1-3

30′ Walker (M), 47′ Sterling (M), 50′ Gabriel Jesus (M), 77′ Whittaker (S)

LEICESTER – BRIGHTON 1-0

90+4′ Iheanacho

SHEFFIELD UTD – BRISTOL CITY 1-0

66′ Sharp