Calciomercato Roma, idea Gouiri per l’attacco

Il classe 2000 del Nizza finisce nel mirino della Roma. Il francese sta disputando un’ottima stagione

Uno dei reparti in cui la Roma investirà per la prossima stagione è sicuramente l’attacco. Le permanenza di Edin Dzeko sembra essere in forte dubbio considerando anche la vicenda che l’ha visto coinvolto con Paulo Fonseca. Il bosniaco ha subito anche l’espulsione di Borja Mayoral; lo spagnolo ha pian piano convinto tutti a suon di gol. Il sogno di Tiago Pinto sarebbe quello di riscattarlo dal Real Madrid ma gli spagnoli chiedono una cifra molto importante. Il classe 1997 è approdato nella Capitale con la formula del prestito biennale. La dirigenza non può perdere tempo e al momento sta monitorando diversi profili. Tra questi ci sono molti giocatori giovani; la nuova filosofia della Roma è molto chiara ed è per questo motivo che farà di tutto per assicurarsi i talenti più importanti d’Europa e non solo. C’è un nome nuovo che stuzzica Pinto, si tratta di un classe 2000 del Nizza.



Calciomercato Roma, piace il talentino del Nizza Gouiri

Secondo quanto riferito da asromalive, un nome che piace molto alla dirigenza è quello di Amine Gouiri. Il classe 2000 si è fatto notare prima nel Lione; squadra che lo ha cresciuto e lo ha fatto debuttare nel grande calcio. A luglio 2020 si è trasferito al Nizza e partita dopo partita è cresciuto in maniera esponenziale. Il francese risulta essere uno dei talenti emergenti della Ligue1 oltre che ad essere molto prolifico in zona gol e in termini di assist. In 33 presenze, infatti, ha messo a segno 15 reti e 6 assist tenendo presente tutte le competizioni in cui il Nizza milita. Il suo valore di mercato è in ascesa, il Nizza non lo svenderà ma la Roma può assicurarsi un giovane giocatore importante per il presente ma soprattutto per futuro che si prospetta roseo.