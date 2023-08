Calciomercato a Roma il 31 agosto e 1 settembre appuntamento firmato Adicosp

Il calciomercato è a Roma, organizza Adicosp

ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) organizza la fase finale della sessione estiva del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024, sede di prestigio sarà l’Hilton di Roma Eur.

APPUNTAMENTI ED ORARI

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte: giovedì 31 agosto dalle ore 9 alle ore 19 e venerdì 1 settembre dalle ore 9 alle ore 20 (termine ultimo dei trasferimenti).

Queste le parole del presidente ADICOSP Alfonso Morrone: “Prosegue con la chiusura estiva l’edizione romana del calciomercato. La prima edizione è andata molto bene, in questa seconda, l’obiettivo è di continuare con una crescita in termini di contenuti, perché siamo convinti che la chiusura del calciomercato debba diventare un accentratore e catalizzatore di nuove idee e allo stesso tempo saper coinvolgere un target sempre più importante e integrato. Oramai le sessioni finali di calciomercato non sono solo l’occasione per la compravendita di calciatori ma anche e soprattutto un momento di confronto, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio. In questa, in particolare avremo modo di approfondire insieme a membri delle Istituzioni Sportive e Pubbliche, Imprese e Associazioni, manager, tecnici e professionisti diverse tematiche. ADICOSP è membro del Football for the Goals, piattaforma delle Nazioni Unite presente all’interno del programma SDGs – Sustainable Development Goals – e in questa ottica avremo diversi workshop dedicati alla sostenibilità e al suo impatto sociale, all’empowerment femminile e alla lotta contro il bullismo e il disagio giovanile. Inoltre avremo anche momenti di riflessione sulla riforma dello sport appena entrata in vigore.”