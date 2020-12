Atletico Madrid, rescissione per Diego Costa: è sul mercato

È ormai ufficiale la rescissione del contratto per l’attaccante Diego Costa, da tempo nei mirino dei club italiani, adesso è svincolato.

Dal suo ritorno all’Atletico non è più riuscito a tornare il Diego Costa che aveva lasciato l’Atletico per il Chelsea, tante motivazioni tra cui fisiche e psicologiche. Diego Costa non è più un giocatore dell’Atletico Madrid nonostante il suo allenatore Diego Simeone avesse parlato della possibilità di schierare un tridente con Luis Suarez e Joao Felix. L’attaccante è sul mercato e non avrà problemi a trovare una nuova sistemazione.

Sono tante le squadre alla ricerca di un attaccante d’esperienza come l’italo-brasiliano, Diego Costa quest’estate veniva accostato con insistenza al Milan, che ad oggi potrebbe essere più di una semplice idea per l’attaccante. La Roma era interessata quest’estate, se non dovesse partire Dzeko è difficile che possa arrivare Costa. Discorso diverso invece per la Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di una quarta punta per completare il reparto offensivo e il brasiliano potrebbe fare comodo a Pirlo. Si aprono le porte dell’Italia per Diego Costa, questa volta può arrivare davvero.