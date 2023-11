Calciomercato, Balzaretti avvisa Inter e Juventus: “Samardzic resterà fino a giugno”

Intervistato a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari ai microfoni di Mediaset, il ds dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha risposto in merito alle domande sulla squadra di Cioffi ma anche sul mercato visto che Lazar Samardzic è ambito da Juventus e Inter.

Calciomercato, Balzaretti: “Su Lazar a fine anno tireremo le somme”

Questo uno stralcio delle sue parole:

Samardzic andrà via a gennaio? “No, no, no. Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme”.

Davanti manca sempre qualcosa, sei d’accordo? “Sono d’accordissimo. Noi siamo una squadra che crea e crea tanto, siamo la settima in Serie A per tiri in porta. Purtroppo in alcune occasioni non siamo stati abbastanza concreti e bravi. E’ importante ora dargli fiducia e forza, pensiamo che i gol possano arrivare da tutti e ci aspettiamo di più anche dai centrocampisti e dai quinti. La partita di Monza che è stata la prima di mister Cioffi è stata positiva, poi siamo stati un po’ sfortunati sugli infortuni perché Brenner e Davies fin qui non li abbiamo mai avuti. Lavoriamo coi ragazzi che stanno dando il loro contributo e speriamo di recuperare presto tutta la rosa per averli a disposizione”.